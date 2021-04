Nouvelles restrictions : un coup de massue dans les départements les moins touchés

Depuis mercredi soir, nous savons à quoi va ressembler notre vie pendant les 31 prochains jours. Un confinement moins rude que celui de mars 2020 a été décidé sur tout l'Hexagone. Dans les départements où le virus est peu présent, les habitants ont du mal à l'accepter. Sans l'ombre d'un doute, la lassitude est le sentiment qui prédomine aujourd'hui. Elle est partagée par la plupart des Français, mais certains acceptent les nouvelles restrictions et le fait qu'il faille redoubler d'efforts, notamment pour ne pas saturer les services de réanimation. D'autres par contre commencent à remettre en cause cette discipline de fer. Parmi toutes les restrictions, la limitation des déplacements est la mesure la moins acceptée. Sur ce sujet, des personnes abordées par nos reporters parlent même d'injustice pour ceux qui vivent loin de tout en campagne. D'autres ont l'impression de ne pas avancer, ce qu'ils trouvent démoralisant. Ainsi, de nombreuses envies ne pourront pas être assouvies avant quatre semaines, voire plus si la pandémie est toujours hors de contrôle.