Les nouvelles technologies au service de la beauté

L'arrivée des nouvelles technologies a créé une révolution dans le monde des produits de beauté. Elles permettent de pousser le soin encore plus loin. Comme la possibilité de faire un mini-scanner pour la peau. Tout a été conçu pour conquérir le marché des Millennials. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.