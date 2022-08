Noyade : drame dans un camping des Sables d'Olonne

Depuis l'extérieur du camping, on aperçoit la piscine et le haut du jeu, où s’est déroulé le drame. Dans un bassin très peu profond, une fillette néerlandaise de huit ans s’est noyée samedi. Des vacanciers qui sont arrivés quelques minutes après sont encore traumatisés. "Moi, je n'ai pas dormi de la nuit parce que ça aurait pu être l’un de mes enfants. C’est pareil, elle a huit ans”, raconte un père de famille. Selon le groupe Chadotel, propriétaire du camping, un baigneur a donné l’alerte. Et le maître nageur, présent, a tenté de ranimer la petite fille en attendant les secours. Mais ni les pompiers, ni l’équipe du SAMU, arrivés en hélicoptère, n'ont réussi à la sauver. "C'est vraiment triste et j'espère qu'ils vont déjà élucider le pourquoi du comment pour pas que ça se reproduise", dit un homme, encore ému. Le groupe Chadotel confirme que la fillette s’est pris les cheveux dans une grille d’aspiration, sans donner davantage de précision. La piscine est fermée jusqu’à nouvel ordre. Les investigations commencent après l'enquête ouverte par le parquet des Sables d'Olonne. TF1 | Reportage F. Agnès, M. Stiti, F. Maillard