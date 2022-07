Noyade : un adolescent sauvé par un drone

La scène se déroule à quelques dizaines de mètres de la plage de Gandia. Un adolescent de quatorze ans, emporté par le courant, se retrouve piégé par le courant. Il s'épuise et risque de se noyer. En effet, impossible pour lui de rejoindre la terre ferme. L'intervention du drone qui a filmé l'opération est alors capitale. L'engin lui transmet un gilet de sauvetage. "Entre le moment où on a eu l'alerte et qu'on a fait décoller le drone et le moment où ce jeune a pu enfiler son gilet de sauvetage, 30 secondes se sont écoulées. Des secondes précieuses pour secourir une personne dans de bonnes conditions ", nous confie le pilote du drone. Très vite, l'équipe de secouristes le récupère en jet-ski pour le ramener à terre. Le pilote du drone nous confie que l'intervention est périlleuse et délicate, car la mer est très agitée. Néanmoins, elle a permis de sauver la vie de cet adolescent. Le jeune homme s'en est sorti sain et sauf. Le dispositif a permis de le secourir, montre en main, en moins de deux minutes. Aujourd'hui, plus de 30 pilotes équipés de drone travaillent avec les sauveteurs sur une vingtaine de plages en Espagne. TF1 | Reportage A. Basar, L. Gorbius