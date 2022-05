Noyades : le ras-le-bol des sauveteurs bénévoles

Stéphane Galissaire connaît l'océan par cœur, notamment ses dangers. Il y surfe depuis 40 ans. Hier, c'est sur cette plage qu'il a sauvée un jeune de la noyade. Prévenu par un groupe d'amis, il se jette à l'eau avec une idée en tête : trouver le jeune disparu au milieu des vagues. Malgré un océan déchaîné et des courants puissants, Stéphane Galissaire a réussi à ramener la victime à peine consciente. Les pompiers ont pris le relai pendant que le surfer reprend sa surveillance volontaire. La veille, il a déjà secouru six personnes. Ce qu'il ne comprend pas, c'est l'absence de surveillance. Dans son club, Stéphane Galissaire et les autres surfers sont tous choqués par les derniers jours. Les moniteurs ont dû tenter de secourir plusieurs personnes. Ici, on assiste sur la prévention face aux dangers de l'océan. Hier, une femme et un homme sont morts noyés au Cap Ferret. Un autre est toujours porté disparu. T F1 | Reportage E. Braem, C. Devaux