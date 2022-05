Noyades : les sauveteurs en alerte sur les plages pour l’Ascension

Jamais ces baigneuses ne marchent seules. Elles connaissent les pièges de la Méditerranée. Depuis le début du mois, six personnes sont mortes noyées dans le golfe du Lion. Les sauveteurs n'ont pas encore pris leurs postes, mais s'y préparent pour le jeudi de l'Ascension et l'arrivée des touristes. Ce sont les communes qui financent les postes de secours. Ici, elles ont décidé d'ouvrir quatre postes sur les quinze, sans attendre l'été. Juste les week-ends pour le moment, quand les baigneurs sont les plus nombreux et qu'ils ne sont pas toujours sensibilisés. En cas de fatigue pendant la baignade, mieux vaut ne pas lutter contre les vagues, mais alerter les sauveteurs, à condition de se baigner dans une zone surveillée délimitée par des drapeaux à bandes bicolores rouge et jaune. Quelques conseils de prudence sont de mise : guetter la couleur du drapeau et surveiller les enfants. Il faudra attendre juillet pour l'ouverture quotidienne de tous les postes de secours. T F1 | Reportage F. de Juvigny, A. Delabre