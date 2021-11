Nucléaire : Emmanuel Macron annonce la relance de la construction de nouveaux réacteurs

La France va relancer la construction de réacteurs nucléaires. Ce sont les mots du président de la République qui n'a ni précisé combien ni à quelle échéance. Emmanuel Macron a expliqué en revanche pourquoi l'État a pris cette initiative ? D'abord, pour assurer l'indépendance énergétique de notre pays, ensuite, pour tenter de produire de l'électricité pas chère à l'heure où les factures d'énergie explosent, et enfin pour essayer d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 comme la France s'y est engagé lors de la Cop26. Le chef de l'État assume un changement de cap de la stratégie énergétique française. "C'est une ambition majeure, parce qu'on change la stratégie qui est celle, quelque part, de réduction du parc nucléaire. On avait fermé Fessenheim dans le Haut-Rhin et on n'avait pas mis en production de centrales nucléaires depuis 1999. Certes, il y a l'EPR de Flamanville qui devrait arriver, mais là, on est vraiment dans une ambition beaucoup plus forte", reconnaît Jérémie Haddad, associé, spécialiste de l'énergie - EY. Cette ambition a été déjà dévoilée il y a un mois lors de la présentation d'un grand plan de relance. Le président de la République avait annoncé le déblocage d'un milliard d'euros d'ici 2030 pour développer le nucléaire. La France entend miser notamment sur ses petits réacteurs appelés SMR et actuellement en développement. Par ailleurs, la filière s'est récemment dite prête à construire de nouveaux EPR si l'Élysée le demande.