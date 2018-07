Nuit d'émeutes à Nantes : trois quartiers touchés

C'est un contrôle de police qui a mal tourné. Un jeune homme de 22 ans, déjà recherché pour vol en bande organisée, a été tué par un CRS dans une cité de Nantes. Et comme souvent, les versions sont contradictoires. La police parle de légitime défense, alors que plusieurs témoins réfutent cette thèse. Des violences ont donc éclaté dans la nuit du mardi 3 juillet. Les policiers ont essuyé des tirs de projectiles et de cocktails Molotov. Des voitures ont été brûlées, des magasins saccagés, et un centre médical a été incendié. Un important dispositif est déployé ce mercredi 4 juillet pour éviter les débordements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.