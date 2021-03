Nuits de violences urbaines : que se passe-t-il à Beauvais ?

Des policiers ont été pris pour cible par des tirs de mortiers. La scène s’est déroulée dimanche dernier à Beauvais. Dès le lendemain, des poubelles et plusieurs véhicules ont été incendiés dans un autre quartier. Les policiers en intervention affirment être victimes d’un guet-apens. Pour les habitants de cette ville réputée plutôt calme, un palier a été franchi dans la violence. Les vendeurs de drogue, gênés par les interventions de la police ces dernières semaines, tenteraient de reprendre le terrain perdu. Depuis ces événements, la sécurité privée est plus visible le jour, la nuit une cinquantaine de CRS en renfort patrouille. Le calme semble revenir mais la mairie demande des moyens supplémentaires. "On demande régulièrement auprès de l’État d'avoir un renforcement des forces de police nationale parce que même si notre ville est relativement tranquille, je pense qu'il ne faut pas attendre que ça dégénère pour prendre des mesures", précise Franck Pio, premier adjoint à la mairie. Dans cette ville de 60 000 habitants, la mairie estime qu'il lui faudrait une quinzaine d'effectifs supplémentaires pour rétablir le rapport de force avec les dealers. Vendredi, Jean Castex et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, se rendront sur place.