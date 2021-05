Nukumi, énorme femelle requin blanc, en route vers l’Europe

Elle est surnommée la reine des océans. Cette femelle s'appelle Nukumi. Les chercheurs l'équipent en octobre 2020, au large du Canada, d'une balise GPS. C'est le plus grand requin blanc observé dans l'Atlantique nord. Ces mensurations sont impressionnantes, plus de cinq mètres de long et pèse deux tonnes. Depuis son retour à l'eau, son comportement surprend. Voici son parcours dans le détail. Elle a longé la côte américaine puis s'est dirigée vers l'Europe. Elle est actuellement au milieu de l'Atlantique. C'est seulement la deuxième fois qu'un requin blanc s'aventure dans une si longue migration. Pour Steven Surina, plongeur, biologiste spécialiste des requins, "c'est exceptionnel parce que toutes les zones dans lesquelles elle va croiser en Europe sont dangereuses. La pression de pêche des hommes peuvent ôter la vie à ce requin qui a presque plus de 50 ans". Alors pourquoi cette transatlantique ? Elle tenterait d'échapper aux prédateurs mâles pour donner naissance sereinement. Le requin blanc est encore méconnu Le suivi de Nukumi est donc très important pour les scientifiques. "C'est ça qui est très particulier avec ce requin-là. Il fascine autant qu'il effraie. Il est vraiment victime d'un délit de faciès à cause des films comme "Les dents de la mer", par exemple. Mais il génère aussi une fascination importante autour de cette puissance qu'il dégage, autour de cette sérénité", poursuit Steven Surina. Jusqu'où ira Nukumi ? Peut-être en Méditerrannée, là où dans les profondeurs évoluent déjà d'autres requins blanc. Cet animal considéré comme l'un des plus grands prédateurs des océans.