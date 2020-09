Numérique : les bons et mauvais élèves de l'administration

S'il y a bien un site qui ne connaît pas les bugs, c'est le célèbre impots.gouv.fr, où 100% des démarches les plus prisées sont dématérialisées. Mais il est plus difficile d'échanger via Internet avec le ministère de la Justice. Il faut absolument imprimer et remplir des formulaires. Du côté de l'Assurance maladie, 30 millions de personnes sont déjà membre du portail ameli.fr. Depuis la création du site, il y a de moins en moins de monde dans les fils d'attente.