Numérique : les petites entreprises se mettent à la page

Son entreprise a moins de deux ans. Il a investi dans un stock de pneus, dans des ponts élévateurs, mais rien pour un site Internet jusqu'au chèque numérique. "C'est vrai que ce chèque, ça a été le petit plus. Et honnêtement, c'est ce qui m'a fait pencher pour le site Internet. J'ai dû payer 1 100 et quelques euros. Moins les 500 euros, c'était quasiment moitié prix", nous a raconté Laurent Guillot, gérant du magasin "Dépôt Pneu" à Aigues-Vives (Gard). Dans une entreprise de panneaux photovoltaïques qui compte quatre salariés, le chèque a été dédié aux réseaux sociaux et au référencement. En deux mois, Pascal Vabre, président de la société "Hélios'R" du Triadou (Hérault), doit l'arrivée de cinq de ses nouveaux clients à sa visibilité sur Internet. "On est passé d'à peu près une dizaine de visites par quinzaine, à peu près aux alentours de 200-300 (...) Cette visibilité nous a permis effectivement de gagner du chiffre d'affaires", nous a-t-il expliqué. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.