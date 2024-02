Numéros surtaxés : comment éviter les pièges

Qu'ils soient à quatre chiffres ou qu'ils commencent par 08, ces numéros peuvent vous coûter très cher. Les appels sont surtaxés. Cette pratique est légale, mais pas sans abus. "Rapidement, ça vous chiffre 10, 20, 30 euros, et parfois même plus", nous dit un abonné. C'est une mauvaise surprise, surtout lorsque le prix d'un appel n'est pas mentionné à côté du numéro, alors que c'est obligatoire. Autre exemple, votre pharmacie habituelle est fermée et vous avez urgemment besoin d'un médicament. Le 32 27, un numéro payant affiché sur la devanture, est censé vous indiquer la pharmacie de garde la plus proche. Mais en fait, "on va vous faire patienter très longtemps pour faire dérouler le compteur, vous facturer un appel et vous n'aurez jamais votre service, à savoir un numéro d'une pharmacie de garde ou d'un médecin de garde", explique .Marie Suderie, porte-parole de DGCCRF. Au total, 7 000 signalements pour ces appels trompeurs ont été enregistrés en 2023. Sur un site du commerce en ligne par exemple, seul un numéro payant est visible sur la page d'accueil. Pourtant, un contact gratuit est obligatoire. Interrogée, l'enseigne répond que "le numéros gratuit est accessible dans nos conditions générales de vente". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Beringer, W. Wuillemin, A. Janon