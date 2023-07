Nutri-Score : comment il influence nos achats ?

À l’heure du goûter, Cécile a beau vouloir faire plaisir à sa fille, elle achète ses gâteaux en fonction de leurs notes. Elle a même arrêté d’acheter certains produits. Le Nutri-Score, un outil désormais indispensable pour de nombreux Français. Un tiers d’entre eux regarde ces notes à la loupe et leur font confiance pour leurs achats. Un besoin de transparence qui se répercute directement sur les ventes. Serge Hercerg, nutritionniste, est l’un des inventeurs du Nutri-Score. "Le deuxième niveau d’intérêt du Nutri-Score, c’est de pousser les industriels à retirer un peu de grains, de sucres et de sels. C'est tout à fait possible", explique-t-il. Cet effort peu d’industriels le font, préférant rester flous sur la composition. Actuellement, seul un produit sur quatre affiche le Nutri-Score. Pour cette association de consommateurs, il faut aller plus loin. Pour l’instant, rien n’oblige les industriels à le faire, mais la tendance pourrait changer. Les produits sans Nustri-Score ont vu leur vente chuter de 12% cette année. TF1 | Reportage A. Barth, L. Baqué A. Pocry