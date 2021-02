Nutri-score, Éco-score : peut-on se fier aux étiquettes ?

Qui aurait pu croire que de simples paquets de pâtes nous feraient hésiter, cogiter pendant de longues minutes ? Que choisir entre deux poulets ou deux shampoings nous donnerait du fil à retordre ? Car aujourd'hui, chacun mène sa petite enquête et les indices sont nombreux. Score nutritionnel, label Made in France, certification écologique... Et c'est sans compter toutes les notes attribuées par des applications. Bref, pour faire ses courses au supermarché, mieux vaut ne pas être pressé. Qui se cache derrière tous ces indicateurs ? Peut-on vraiment leur faire confiance ? S'il y a bien un logo qui vous parle, c'est le nutri-score. Conçu par Santé publique France, il évalue la qualité nutritionnelle d'un produit. C'est-à-dire, à la fois sa teneur en fibres, fruits, légumes et protéines, mais aussi en gras, sucre et sel, avec une note de A à E. Un score qui a mis la pression sur les industriels pour qu'ils modifient leurs recettes. Au rayon céréales, les boîtes étaient notées C, D ou E il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de B. Les leaders du secteur ont drastiquement réduit les quantités de sucre. Mais tout le monde ne joue pas le jeu, le nutri-score n'est pas obligatoire. Seul un tiers des produits l'affiche. Certaines marques considèrent aussi qu'ils ne reflètent la qualité de leurs produits. Alors, elles ont créé leur propre système de notation. Une note de 1 à 100 avec six critères. Des notes comme celles-là, on en retrouve des dizaines sur nos smartphones. Il y a les applis lancées par des grandes surfaces, des associations de consommateurs et des collectifs indépendants. Le dernier venu parmi tous ces systèmes de notation est l'Éco-score. Celui-ci "permet à n'importe quel consommateur de comprendre en un clin d'œil l'impact environnemental d'un produit". Cet indicateur n'a pourtant ni été conçu ni certifié par le gouvernement. Ces initiatives se multiplieront tant que l'État ne rendra pas ses propres labels obligatoires. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les consommateurs, estime Olivier Andrault, chargé de mission alimentation de l'UFC-Que choisir. "S'il n'y a pas de validation officielle, le consommateur risque d'avoir une appréciation qui risque de l'induire en erreur par rapport aux qualités réelles du produit". Pour lui, un indicateur officiel fait figure de modèle : l'étiquette énergie. Elle est obligatoire et tous les industriels ont vite atteint les meilleures notes. À tel point qu'aujourd'hui, le barème évolue encore pour que nos appareils soient de moins en moins énergivores.