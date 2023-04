Nutri-Score : faut-il l'imposer à toutes les marques ?

Le nutri-score est une note qui évalue la qualité nutritionnelle d'un produit. Il y a des marques qui annoncent la couleur, d'autres sont encore réticents. L'affichage du nutri-score qui classe les produits de A à E n'est pas obligatoire. Résultats, il y a encore des rayons entiers où le consommateur n'est pas informé. Selon l'l'UFC-Que Choisir, il y a urgence à rendre obligatoire ce logo pour que les Français, notamment les plus jeunes, soient mieux avertis des risques à consommer trop souvent certains produits. Nous avons contacté les industriels qui refusent encore d'afficher le nutri-score. Sans surprise, il s'agit des fabricants de glaces, biscuits ou certaines pâtes à tartiner. Ils risqueraient d'être mal notés à moins qu'ils changent leurs recettes. Mais aucun d'entre eux ne nous a pas répondu. Ils craignent parce que les consommateurs commencent à s'habituer à ce logo. Il est même devenu déterminant dans leurs achats. En 2020, une étude a montré que les ventes des produits notés A progressaient de 4,9 %, lorsque celles notées E ont baissé de 2,3 %. Pour ne pas perdre d'argent, certaines marques décident, tant qu'elles le peuvent, de ne pas afficher le logo, mais d'autres améliorent leurs recettes. Plus de 800 groupes industriels l'ont déjà fait. C'est le cas notamment en Bretagne où il suffit d'alléger en gras la préparation d'une salade pour la faire passer au vert. D'autres comme les producteurs de fromage risquent d'avoir plus de mal à s'adapter. Ils pourraient être pénalisés si le nutri-score devenait obligatoire. TF1 | Reportage J. Corbillon, B. Chastagner