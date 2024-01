Nutri-Score, Planet-Score… : comment s'y retrouver ?

Sur de nombreux emballages des produits de votre supermarché, ce sont cinq lettres que vous commencez à bien connaître : A, B, C, D et E. Le Nutri-Score évalue en effet la qualité nutritionnelle. Problème, dans les rayons, d'autres labels utilisent désormais les mêmes lettres et les mêmes couleurs. Ici, le Planet-Score, un label environnemental qui est lui aussi noté de A à E. Pour certains, il y a de quoi s'y perdre. Comment expliquer cette situation ? Certaines marques ont décidé de se passer du Nutri-Score, car il est depuis ce lundi 1er janvier 2024, bien plus strict. Pour avoir de bonnes notes, il faut beaucoup plus de fibres ou de protéines et beaucoup moins de gras, de sel et de sucre. Certains paquets de céréales, trop sucrés, vont passer de A à C. Même chose pour les laits végétaux qui pourraient être rétrogradés de A à E. Le Nutri-Score n'est pour l'instant pas obligatoire. Mais pour éviter cela, une étiquette unique pourrait arriver d'ici quelques mois. Ce n'est pas sûr que cela vous simplifie la tâche. En attendant, sachez que plusieurs applications permettent de jeter un œil à tous les labels, en scannant le code-barres des produits. Toutes les notes apparaissent, même si la marque ne souhaite pas les afficher sur ses emballages. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Chomy