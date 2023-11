Nutri-score : un nouveau calcul plus sévère

Dans les rayons, on trouve le nutri-score sur la plupart des emballages. C'est même devenu un critère incontournable au moment de faire les courses. Les consommateurs sont conscients de l'importance de son affichage sur les produits alimentaires. Cette mesure leur rassure. À partir du début de l'année 2024, le mode de calcul des notes de chaque produit va changer et se durcir. Globalement, il va y avoir plus de perdants que de gagnants. "Ça va devenir plus sévère vis-à-vis des protéines et des fibres, c'est-à-dire qu'il faudra en posséder plus pour avoir des bons points. Et ça va devenir aussi plus sévère vis-à-vis du sucre et du sel.", explique Elsa Abdoun, journaliste spécialiste de l'alimentation et de la santé chez l'association de défenses des consommateurs "UFC-Que Choisir". Plusieurs produits va donc voir leurs notes dégringoler. C'est le cas des céréales du petit-déjeuner dont le score pourrait parfois baisser de deux niveaux passant de "A" à "C". C'est la même chose pour les laits végétaux qui pourraient atteindre le bas du classement. Les industriels et les distributeurs vont-ils alors continuer d'afficher leur nutri-score qui n'est pas obligatoire ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux, W. Wuillemin, N. Mariel