Obésité : la clinique de l'espoir

"Obèse", ce mot leur colle à la peau depuis des années. Vicky, Stéphane et Émilie ont chacun près de 50 kilos en trop. Un surpoids devenu difficile à assumer, qui provoque de plus en plus de problèmes de santé. Ces patients ont intégré la clinique de l'obésité à l'hôpital Saint Philibert de Lille (Nord). Ils y mènent un parcours de six à neuf mois, composé de plusieurs rendez-vous. Cet après-midi-là, le groupe retrouve au gymnase Lucie Charpentier, enseignante en activité physique adaptée, pour une séance d'activité physique adaptée. Mais plus important encore, des ateliers autour de la nutrition sont organisés, accompagnés des conseils d'une psychologue et d'une diététicienne. À 70 km de l'hôpital, entre deux séances à la clinique, Vicky, une patiente, tente d'appliquer ses nouvelles habitudes chez elle. Ce mardi soir, c'est du poulet aux champignons au menu. En quelques mois, elle a réduit les quantités de nourriture, stoppé les sodas, les repas devant la télé, et même les cigarettes. D'ici quelques semaines, elle aura rendez-vous dans un bloc opératoire pour une opération chirurgicale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman, T. Chartier