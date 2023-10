Objectif quarts de finale : un match à quitte ou double

Le XV de France est de retour après quinze jours sans match, les Bleus affrontent l'Italie. L'attente a été bien trop longue pour les supporters. Eux aussi ont hâte de retrouver le terrain de la compétition. Depuis la matinée du 6 octobre, les joueurs du XV de France se préparent, répètent leur placement en touche et en mêlée, dans leur hôtel de la banlieue lyonnaise. Les joueurs de match, comme Cyril Baille, ont désormais leur rituel, un réveil musculaire en piscine, pour aller décrocher les étoiles. Ce vendredi soir du 6 octobre, les Bleus jouent une place en quarts de finale face à l'Italie. Ils peuvent aussi tout perdre, car une défaite pourrait les éliminer. Concentré, sur la pelouse, à quelques minutes du coup d'envoi, les hommes de Fabien Galthié, sélectionneur XV de France, sont sûrs de leur force. Physiquement, les bleus sont prêts." On est concentré, on est préparé, on est déterminé, on a tout mis en œuvre pour performer ce soir.", appuie Fabien Galthié. Antoine Dupont, si important pour le groupe, ne jouera pas, mais sera là lui aussi pour encourager dans le vestiaire, ses coéquipiers. TF1 | Reportage C. Abel, M. Dupont, J.P. Feret