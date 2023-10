Objectif quarts de finale : un match plus que décisif

Au soir du vendredi 6 octobre 2023, le match opposant la France à l'Italie est plus que décisif, il est capital. On va éviter, justement, de sortir la calculette pour faire des comptes d'apothicaire. Il faut absolument gagner, prendre le maximum de points, avec la manière, l'envie et l'enthousiasme. On le voit, c'est de la folie, au Stade de Lyon. La Coupe Webb Ellis est là, juste à côté de Christian Califano. Ce vendredi 6 octobre 2023, on est à trois semaines de vivre un grand bonheur et, pourquoi pas, donner la chance au capitaine de cette équipe de France, Antoine Dupont, de récupérer cette très belle Coupe du monde. TF1 | Reportage Christian Califano