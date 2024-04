Objets contre nourriture : l'essor du troc alimentaire

La vie quotidienne devenue plus chère mène certains foyers à prendre des décisions radicales. À Laval (Mayenne), dans une boutique pas comme les autres, Sonia Coutrot, n'accepte aucun paiement en carte bleue, en chèque ou en espèce. Ses clients apportent des objets pour les troquer contre des vêtements, des livres ou des bijoux. Cette bénévole et gérante de "Boutik Troc" reçoit, chaque jour, entre dix et vingt personnes. La clientèle de cette boutique associative a triplé en trois ans. Kelly y vient régulièrement chercher de nouveaux vêtements pour ses jeunes enfants. En Mayenne, le troc est aussi très prisé sur les réseaux sociaux. Des objets contre de la nourriture, c'est aujourd'hui 98% des annonces sur le groupe Facebook "Je ne jette pas, je donne ou troc". Une mère au foyer a multiplié ses publications ces derniers jours. Elle propose de troquer des livres, des jouets contre des gâteaux et des bonbons pour ses enfants, des produits alimentaires devenus hors de prix avec l'inflation. C'est une situation délicate, la mère de famille préfère répondre à nos questions en restant discrète. Élodie Goupil a créé ce groupe Facebook, il y a quatre ans, sans s'imaginer que le troc alimentaire deviendrait si important, comme un système D pour lutter contre la vie chère. Plus de 11 000 personnes sont déjà actives sur ce groupe dédié à la Mayenne. Et chaque jour, de nouveaux membres le rejoignent. TF1| Reportage M. Guénégan, L. Lévêque