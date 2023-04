Objets reconditionnés : quel business !

Votre téléphone ne fonctionne plus. Plutôt que de le jeter, il est possible de lui offrir une seconde vie. Chez Largo, ce qui ressemble à un cimetière de téléphone est en fait un atelier de réparation. Affichage, batterie, en moins de quatre minutes, le robot est capable d'évaluer entièrement votre ancien appareil. Neuf cents téléphones sont évalués chaque jour avant de passer entre les mains des réparateurs. Après réparation, ils sont revendus 30 à 50 % moins chers que du neuf. C'est le principe du reconditionnement. Au lieu de fabriquer, consommer et jeter, ce modèle s'appuie sur le tri et le recyclage pour ensuite fabriquer et consommer de manière plus durable. Il s'agit de l'économie circulaire. Le marché est en pleine croissance. L'entreprise a vu ses chiffres d'affaires augmentés de 60 % en deux ans. Elle employait à l'époque 40 personnes. Ils sont aujourd'hui 97, plus du double. De la main-d’œuvre, il en manque dans toute l'économie circulaire. Le BTP, par exemple, est très demandeur. Chaque année en France, ce secteur émet 240 millions de tonnes de déchets. Pour éviter qu'ils ne soient enfouis ou abandonnés dans des décharges sauvages, l'entreprise 3AG Recyclage, les recycle en les retransformant en matière première. L'enjeu est maintenant de convaincre une clientèle encore réfractaire. Aussi efficaces et surtout moins chers, les produits d'occasion permettent d'économiser de l'argent. En cette période d'inflation, les magasins de seconde main ont conquis une nouvelle clientèle. Avant d'ouvrir ses portes il y a deux ans, la Ressourcerie du TransiStore a bénéficié d'un accompagnement sur mesure. Son incubateur accueille dans ses locaux à Nantes 135 associations et entreprises de l'économie circulaire. Elles profitent d'un loyer quatre fois moins cher que le prix du marché. Atelier de réparation, bureau, boutique... Les activités sont variées. Le projet a été créé il y a 9 ans avec l'aide de la métropole de Nantes. Il s'agit notamment d'un soutien financier. En deux ans, entre les aides locales et gouvernementales, les secteurs de la réparation et du réemploi ont bénéficié de 27 millions d'euros. TF1 | Reportage L. Kebdani, V. Abellaneda, M. Pérot