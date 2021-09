Obligation vaccinale : les soignants à l’heure des sanctions

Quand une aide-soignante s'est présentée ce matin au bloc opératoire, sa direction l'a priée de rentrer chez elle et de signer un document reconnaissant qu'elle n'est pas vaccinée. À partir d'aujourd'hui, elle est suspendue de ses fonctions. "Quand je suis sortie de la clinique, je me sentais un peu comme mise à la porte. Je n'ai pas réalisé, je ne réalise pas encore", raconte-t-elle. Pour lever cette suspension, elle a décidé qu'elle se fera vacciner. Toute la journée, les hôpitaux et cliniques ont recueilli les derniers avis de vaccination pour s'organiser et éviter tout impact sur les soins. Malgré les premières suspensions dans le groupement hospitalier de Nice, 450 salariés sont concernés, dont une soignante prévenue la nuit dernière par mail. "Aujourd'hui, je me sens lâche. C'est comme si je quittais le navire qui est déjà percé, il a déjà l'eau qui rentre dedans. Je ferai tout pour revenir. Mais aujourd'hui, on en est là, à être suspendue et ne plus pouvoir exercer alors qu'on manque de personnel", s'exprime-t-elle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.