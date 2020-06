Obsèques de George Floyd : d'une ampleur inédite aux États-Unis

La cérémonie des funérailles privées de George Floyd, qui s'est déroulée ce mardi à Houston, est solennelle avec également une dimension internationale. Il y a non seulement des dizaines de convois de voitures policières qui ont escorté son cercueil, mais aussi une allée pavoisée de centaines de drapeaux américains, offrant une vision digne d'un cortège présidentiel. Et les manifestations qui ont entouré sa mort sont d'une ampleur inédite aux États-Unis, depuis le mouvement civique des années 60. Cela va également structurer la confrontation de la présidentielle qui aura lieu dans cinq mois.