Obsèques de Lola : une foule digne et émue

Derrière le cercueil blanc, les parents et les frères de Lola, suivis de la famille et des amis. Pour fermer la marche, des centaines d'anonymes venus de tout le pays. Entre les chants religieux, les mots des proches de la petite fille résonnent sur le parvis. À l'extérieur de la collégiale, les visages sont graves. Tous ceux qui ont pu se recueillir partagent la même émotion. Des fleurs à la main, unis dans la tristesse, ils sont venus dire au revoir une dernière fois à l'enfant du béthunois. Certains n'ont pas hésité à venir de loin. " Moi, j'habite à 100 kilomètres d'ici. C'était un besoin, un soutien pour la famille. Je ne la connais pas, mais je me suis mis à leur place", s'exprime un homme. Le lieu des obsèques n'a pas été choisi au hasard. C'est à Lillers que la mère de Lola a grandi. La famille y tentera de surmonter le deuil de leur fille. Après l'hommage public, l'inhumation s'est déroulée dans la plus stricte intimité. C'est aux côtés de ses grands-parents maternels que Lola repose désormais. TF1 | Reportage L. Merlier, Q. Stammbach, B. Rey