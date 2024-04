Obsèques de Philippe Coopman : l'hommage de Grande-Synthe

À la sortie de l'église, le cercueil de Philippe est suivi par sa famille qui semble être très soudée et notamment les deux frères du jeune homme. Dans la foule, beaucoup pleurent. L'émotion s'entrechoque à l'incompréhension, à Grande-Synthe (Nord). La cérémonie religieuse a débuté avec la chanson de Maître Gims intitulée "Tu vas me manquer", cela a raisonné comme un cri. Au micro, les cousins du défunt et le prêtre se succèdent. Tous posent la même question, pourquoi Philippe est mort ? Assis sur un banc à l'extérieur, Jimmy est dévasté, il connaissait très bien le jeune homme. Le maire de Grande-Synthe était absent dans la foule. L'élu est menacé de mort depuis plusieurs jours, notamment sur les réseaux sociaux, par des groupuscules d'extrême droite. Il a porté plainte ce mercredi après-midi. Beaucoup appellent au calme et au recueillement à Grande-Synthe. Du côté de l'enquête, on a appris que le troisième mineurs, interpellé ce week-end, avait été mis en examen et placé en détention cet après-midi. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman