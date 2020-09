Obsolescence programmée : les appareils high-tech et électroménagers durent-ils plus longtemps ?

Lave-linge, machine à café, smartphone, ... Tous ces produits ou presque sont conçus pour avoir une durée de vie courte. Une pratique illégale qui a valu de lourdes amendes à des fabricants d'électroménagers. Selon une enseigne spécialisée, les choses se sont améliorées. Elle a analysé 63 catégories de produits. Résultats, ils durent plus longtemps et sont plus facilement réparables. Qu'en est-il réellement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.