Obsolescence programmée : une durée de vie de plus en plus courte pour les lave-linges

L'électroménager semblerait programmé pour tomber en panne. Les lave-linges ont une durée de vie de plus en plus courte. Ils sont utilisés pendant huit ans contre dix ans en 2010. Selon un réparateur, nos machines à laver sont de moins bonne qualité et les pièces détachées sont parfois introuvables. Nos journalistes vous montrent dans la vidéo ci-dessus des moyens de repousser l'échéance.