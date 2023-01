Occasion : les vieilles voitures ont la cote

C’est sa première voiture, celle de l’indépendance et de la liberté, un véhicule de près de 19 ans avec 250 000 kilomètres au compteur. Yunès a choisi, pas le modèle, mais la voiture la plus accessible pour son porte-monnaie. Aujourd’hui, plus d’une voiture sur deux vendues entre particuliers a plus de dix ans. Avec des voitures neuves très chères et des occasions de plus en plus rares sur le marché, qui sont, elles aussi, au prix fort, dans son garage, Léo a vu diminuer son stock de 30% en deux ans, ce qui fait que ce sont les voitures les plus anciennes qui attirent ses clients. Entre les mains d’un garagiste, on aperçoit une voiture du siècle dernier, 230 000 kilomètres et tout un embrayage à changer, pour un coût de 1 500 euros. Si certaines pièces se font de plus en plus rares et chères, ce professionnel-là assure que les véhicules anciens sont stables. Aujourd’hui, l’âge moyen du parc automobile français est de dix ans et demi. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes