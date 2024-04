Occasion : pourquoi les vieilles voitures ont la cote

Ce ne sont ni les plus belles, ni les plus modernes. Pourtant, les vieilles voitures, avec beaucoup de kilomètres, séduisent de plus en plus d'automobilistes. D’après une étude, 51% des Français recherchent des véhicules, avec au moins 100 000 kilomètres au compteur. C'est même devenu un argument commercial pour le concessionnaire et gérant de “Auto Partners”, Gani Rabah. Il vend entre 20 et 30 voitures d’occasion par mois. Parmi elles, un modèle construit en 2011. Elle a été vendue à 9 000 euros, un prix plus accessible que pour une voiture neuve. Attention, les très vieux modèles sont polluants et ne peuvent pas aller partout. À Rouen par exemple, les véhicules construits entre 1997 et 2005 sont interdits. Mais cette restriction ne gêne pas vraiment une automobiliste, que nous avions interviewée. C'est un retour en force des vieilles voitures, à l’heure où les prix baissent enfin. En seulement quatre mois, le prix d’une voiture d'occasion a baissé de 590 euros, en moyenne. Et c’est grâce à “La Centrale”, une industrie automobile qui redémarre. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Gelabert, F. Moncelle, P. Humez