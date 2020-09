Occupations illégales : une loi plus sévère ?

En l'état actuel du droit, déloger des squatteurs et restituer un appartement ou une maison à son légitime propriétaire n'est pas facile. Seuls les propriétaires d'une résidence principale bénéficient d'une procédure accélérée d'expulsion. Certains occupants en tirent avantage. Cependant, la législation pourrait très vite changer. Alors, la procédure va-t-elle être simplifiée ? Les sanctions seront-elles plus sévères ?