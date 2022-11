Ocean Viking : 26 migrants mineurs évanouis dans la nature

Ils n'étaient pas logés avec les autres migrants débarqués vendredi dernier, mais dans un hôtel à Toulon (Var). Mineurs et non-accompagnés, ils étaient pris en charge par le département du Var. 44 avaient été enregistrés vendredi. Ce jeudi soir, ils ne sont plus que 18. 26 ont donc quitté les lieux. Étaient-ils libres de leurs mouvements ? Il s'agit d'un centre d'accueil et non d'un centre de rétention. Les mineurs ne sont pas surveillés, ils peuvent se déplacer librement. La grande majorité sont originaires d'Érythrée. À l'hôtel, ils ont passé des entretiens pour vérifier s'ils sont bien mineurs et pour connaître leurs intentions. La plupart voulaient donc quitter le pays. Mais vont-ils être recherchés désormais ? Ils sont seulement signalés. Mais s'ils étaient contrôlés quelque part, ils seraient placés de nouveau dans un foyer de protection d'un autre département. Aucune mesure de contrainte ne peut leur être opposée. S'ils sont toujours dans l'Hexagone et qu'ils sont arrêtés, ils sont protégés par leur statut de mineurs. Ceux qui sont restés à l'hôtel vont poursuivre la procédure pour justifier qu'ils sont mineurs. En attendant, le département devra continuer de les loger et de leur assurer un accès aux soins et à l'éducation. Les migrants adultes, quant à eux, restent dans les centres de rétention sur la presqu'île de Giens. Eux ne sont pas libres de leurs mouvements. TF1 | Reportage L. Zajdela, P. Geli, C. Bougriou