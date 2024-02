Plastique dans les océans : les génies de la dépollution

De la côte Atlantique à la Méditerranée, en passant par les eaux turquoise de la Nouvelle-Calédonie, la beauté des paysages est incontestable et pourtant, ils sont menacés. Mais la situation n'est pas irréversible. À Marseille, plus de 150 associations œuvrent ensemble pour lutter activement contre la pollution plastique. François-Alexandre navigue le long des côtes et cartographie les zones polluées. Les informations qu'il collecte permettent aux plongeurs bénévoles d'intervenir, de nettoyer les fonds marins. Au large des Calanques, des bouteilles plastiques, des pneus, retrouvés au milieu des herbes et des algues. Mais certains déchets sont impossibles à récupérer. Il faut récupérer à tout prix les détritus avant qu'ils ne dérivent dans la mer. Toutes les initiatives sont bonnes. Chaque semaine par exemple, des Marseillais arpentent le littoral, armés de pinces et de sacs-poubelles. Dans le Vieux-Port de Marseille, nous embarquons sur un bateau atypique. Emballages, mégots de cigarettes, sont aspirés à l'intérieur. L'embarcation peut ramasser quatre mètres cubes de déchet, l'équivalent d'une petite camionnette. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Guénégan, N. Clerc, M. Cailly