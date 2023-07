Océans, mers : pourquoi l'eau est si chaude

Des coraux tout blancs, c'est le signe de ce qu'on appelle "la canicule marine". Près des côtes de Floride, on a enregistré, le 24 juillet 2023, une température de l'eau de 38,8°C. Certes, à cet endroit, les eaux sont peu profondes, mais ce chiffre est un record et un indice inquiétant. D'habitude, les océans sont les régulateurs de notre climat. Aujourd'hui, ils n'y arrivent plus. Même constat en Méditerranée, la température de l'eau est montée, lundi 24 juillet 2023, à 28,71°C et c'est une moyenne. Sur les plages, l'eau est beaucoup plus chaude. Heureusement, aujourd'hui, à Antibes, le mistral souffle et l'eau s'est rafraîchie. Mais au-delà des canicules, les eaux de notre planète prennent régulièrement quelques degrés. Et ce réchauffement des mers a des conséquences sur la faune et la flore, mais aussi sur le climat lui-même. Si les canicules marines dues à l'été sont des phénomènes limités dans le temps, le long réchauffement des océans s'installe, lui, pour des décennies. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Hanout, A. Flieller