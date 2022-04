Oeufs : attention aux augmentations

Au supermarché, l'œuf est un produit que les enseignes veulent toujours proposer au meilleur tarif. Alors, même en cette période d'inflation, les prix n'ont pas augmenté, du moins pour l'instant. "Ça reste quand même très léger", a constaté un consommateur. Mais la situation risque de ne pas durer. Car pour les éleveurs, comme Jérôme Tassart, tous les coûts augmentent, à commencer par l'alimentation. Il élève en cage 78 000 poules, qu'il nourrit avec un mélange de blé, maïs et huile de tournesol. "L'aliment pondeuse, c'est celui qui a le plus augmenté. On est passé de 150 euros la tonne fin 2020 à 350 mars 2022. Et en mai, on pense qu'on dépassera la barre des 400 euros la tonne", a indiqué l'éleveur de poules pondeuses à Grivillers dans la Somme. Rien que ce mois-ci, cela représente plus 26 000 euros sur sa facture. La flambée des prix est une conséquence directe de la guerre en Ukraine. Le pays est un des principaux exportateurs d'aliments animal. À cela s'ajoute l'augmentation du prix de l'électricité. Plus 3 000 euros en mars pour faire tourner ses machines. "On ne sait plus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on doit encore acheter des poulets pour continuer à produire d'œuf ? Est-ce qu'il faut encore remplir les bâtiments ? Parce qu'on ne peut pas travailler à perte. Donc, il faut impérativement que le prix de l'œuf augmente", a affirmé Jérôme. Il aimerait que ses œufs soient vendus 3 centimes de plus l'unité. Des négociations sont en cours avec la grande distribution. Les industriels, de leur côté, ont déjà répercuté ces hausses. Une usine de pâtisserie située à Condat-sur-Trincou en Dordogne achète des œufs déjà cassés et battus à un tarif jamais vu. "C'était une violence inouïe puisqu'en quelques semaines, le prix au litre est passé d'environ un euro à trois euros", a déploré Didier Boudy, président de "Mademoiselle Desserts". Le tarif du beurre et du lait ont aussi augmenté. Le prix d'un flan pourrait, par exemple, augmenter de 1,5 euro dans les semaines qui viennent. TF1 | Reportage L. Palmier, P. Lormant, E. Braem