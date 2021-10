Oeufs bio : pourquoi les consommateurs les boudent

Les œufs bio prennent toujours plus de place dans nos rayons. Mais ils sont vendus en moyenne trois fois plus cher que les œufs conventionnels. Voilà pourquoi les consommateurs s’en détournent. En un an, la consommation d’œufs bio a baissé de 3%, avec des conséquences sur toute la filière. Vincent élève des poules en Bretagne selon les critères du label biologique. Chaque poule est nourrie avec des céréales 100% bio et française, et dispose de 4 m² en extérieur. “J'aurais pu faire du conventionnel, mais moi, ce qui me pousse à faire du bio, c'est de voir les poules dehors”. L'éleveur a investi plus de 230 000 euros pour s'installer il y a 3 ans. Aujourd'hui, il risque de devoir se séparer de ses poules plus tôt que prévu. “C’est un crève-cœur de faire ça. En même temps, on le sait très bien que demain si on ne le fait pas non plus, financièrement, l'exploitation, c’est plus viable”. Dans le centre qui conditionne ces œufs, le gérant est obligé de brader une partie de sa production. “Cette semaine, nous allons expédier ces six palettes, qui représentent environ 50 000 œufs. Ils vont partir en entreprise agroalimentaire, parce que nous ne pouvons pas les commercialiser en magasin”. Ces œufs seront mélangés à des œufs conventionnels pour fabriquer des plats industriels. Pour le gérant, cela correspond à une perte de près de 5 000 euros. Il aurait pu limiter la casse en bradant ces œufs à la grande distribution. Mais il a peur par la suite de ne plus jamais pouvoir imposer un juste prix. La profession a choisi sa stratégie : diminuer la production d’œufs bio plutôt que d'accorder des remises à la grande distribution. “On peut le faire de façon occasionnelle pendant une période de courte durée de mettre une promotion pour essayer de développer les ventes. Mais on ne peut pas être tout le temps en promotion. On ne va plus pouvoir rémunérer les éleveurs et le centre de conditionnement à sa juste valeur”. Le secteur des œufs bio n'est pas le seul à connaître des difficultés. Les consommateurs se détournent aussi du lait biologique. Aujourd'hui, c'est toute une filière qui s'interroge sur son avenir.