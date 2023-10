Œufs : pourquoi la consommation s'envole

Au plat, à la mayonnaise ou encore en cocotte, les Français n'ont jamais mangé autant d'œufs. Neuf de plus par personne cette année, par rapport à 2022 et s'il y a bien un critère qui vous séduit, c'est le prix. Il a tout de même augmenté, car il y a deux ans, la boîte de six œufs élevés en plein air coûtait en moyenne 1,38 euro, elle se vend aujourd'hui à 30 centimes de plus. Pas de quoi freiner les ventes pour autant, certains producteurs envisagent même de s'agrandir pour répondre à la demande. Avec ses 70 poules, Galyna Gaudin, éleveuse de poules et de bovins, à la ferme de Tilleul, vend près de 700 œufs par mois. Facile à préparer, bon pour la santé, l'œuf a tout pour séduire, mais est-il suffisamment riche en protéines pour remplacer la viande ou le poisson ? En effet, selon les nutritionnistes, il serait même meilleur, comme nous l'explique Karine de la Rouère. Attention cependant à ne pas en abuser, les nutritionnistes conseillent de se limiter à deux œufs par jour pour rester en bonne santé. TF1 | Reportage L. Cloix, A. Chaumy