Offensive imminente : évacuation massive à Gaza

Leur véhicule chargé à la hâte, parfois à pied, les habitants de Gaza fuient par millier leur maison depuis la matinée de ce vendredi 13 octobre. Un minimum d'affaires, des matelas et des provisions pour tenir quelques jours. Tous ont reçu l'ordre d'évacuation lancé par Israël. Du ciel tombe des tracts écrits en arabe, largués par l’État hébreu pour avertir les Gazaouis et leur demander de partir au plus vite. La région, située au nord, est la plus densément peuplée de la bande de Gaza. L'armée israélienne appelle tous les civils qui s'y trouvent à évacuer. Ainsi, 1,1 million de Gazaouis ont 24 heures pour aller au sud de la rivière Gaza. L'opération est délicate, la zone abrite des centres de soins, comme l'hôpital d'Al Shifa. De son côté, le Hamas rejette l'ordre d'évacuation et demande aux habitants de rester chez eux, en dépit des bombardements qui menacent. Le mouvement islamiste palestinien est accusé par plusieurs chancelleries occidentales d'utiliser la population comme bouclier humain. Ce soir, Tsahal annonce avoir mené plusieurs incursions au sol, au cours des dernières 24 heures. TF1 | Reportage J. Garro