Offensive terrestre : les réservistes s'entraînent

A l’orée du désert du Néguev, sur un terrain spécialement aménagé, on se prépare à entrer dans Gaza. Les hommes simulent une progression en terrain hostile, exactement le type d’environnement qu’ils vont retrouver en s’approchant des zones tenues par le Hamas. Tous ont été appelés en dernière minute. Ce ne sont pas des commandos et pourtant ils peuvent se retrouver en première ligne. Pendant l'entraînement, il faut prendre d’assaut un bâtiment où se trouvent potentiellement certains otages. C’est sous la protection d’un feu nourri que le groupe d'attaque opère. Plus de 200 israéliens seraient détenus par le Hamas, répartis sur des sites de toutes sortes, immeubles ou maisons individuelles, mais aussi tunnels ou conteneurs. Selon le colonel Itay Zigdon des forces de défense israélienne, l’une de leur mission est de ramener les otages, mais il ne sait pas s’ils y arriveront. Le chef du commandement sud de Tsahal vient de déclarer que le moment était venu de porter la guerre sur le territoire ennemi. C’est peut-être le signe du déclenchement imminent de l’opération terrestre. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, Q. Danjou