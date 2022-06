Offres d'emploi : où sont les postes à saisir ?

Il y a aujourd'hui dans l'Hexagone 1 100 917 postes à pourvoir. Parmi eux, 53% sont des contrats à durée indéterminée, 22% des missions d'intérim et 16% des CDD. Sans surprise, c'est en Île-de-France que les besoins sont les plus forts, avec 170 168 offres d'emploi. Vient ensuite l'Auvergne-Rhône-Alpes et ses 158 717 postes à pourvoir, suivi de la Nouvelle-Aquitaine qui en compte 108 652. Pour ce qui est des secteurs et des métiers recruteurs, le commerce vient en premier avec ses 137 095 offres d'emploi, essentiellement des vendeurs et des caissiers. De gros besoins sont également constatés dans les services à la personne, aide-soignant et aide-ménagère. Autre secteur en tension, l'industrie qui compte 133 330 postes, en majorité des ouvriers dans l'agroalimentaire et des magasiniers dans la distribution. Le BTP, lui, recrute en priorité des ouvriers de chantier et des maçons. De plus, on sait déjà que bientôt des centaines de milliers de postes vont manquer dans des nouveaux métiers. Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO, nous a parlé d'une attente d'environ 500 000 emplois sur les dix prochaines années dans le numérique et l'industrie. Des postes vont être créés pour faire face à la transition écologique. Ainsi, des milliers de jeunes et des salariés doivent être formés dès aujourd'hui. T F1 | Reportage F. Chadeau, P. Ninine, D. Salmon.