Oise : une école fermée après la détection de nombreux cas positifs

Avec 29 cas positifs, dont le premier détecté il y a dix jours, les parents d'élèves s'étonnent que l'école primaire ne ferme que maintenant. Dès la semaine dernière, le maire du Plessis-Belleville a alerté l'Agence régionale de santé et la préfecture de l'Oise, qui ont décidé de maintenir l'école ouverte. "Une école fermée, c'est des enfants qui restent à la maison, c'est des parents qui ne vont pas au travail. Est-ce qu'on va aller jusque-là ?" argument-ils. L'école maternelle juste à côté est encore ouverte. Selon un syndicat étudiant, les autorités de santé ont sous-estimé le risque sanitaire. "Ça interroge fortement sur la réactivité des autorités compétentes en la matière, en l'occurrence les Agences régionales de santé. Oui, il aurait fallu intervenir un petit peu plus tôt", juge Pierre Ripart, délégué régional SNU-FSU (Oise). Une campagne massive de dépistage est organisée la semaine prochaine dans le village. La concentration de cas chez les enfants et la rapidité des transmissions font craindre qu'il s'agisse d'un variant étranger du virus.