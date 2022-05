Oligarques russes en France : la traque des biens continue

C'est l'une des dernières prises de Bercy. Un château en région parisienne appartenant au fils du député russe Alexandre Babakov est désormais gelé. Son propriétaire peut l'habiter, mais pas le vendre ni le louer. C'est également le cas de deux appartements parisiens. Propriétés de sociétés civiles immobilières derrière lesquelles se cachent en réalité Alexeï Kouzmitchev, dont la fortune est estimée à plus de neuf milliard d'euros. Les dix propriétés gelées ce mardi viennent s'ajouter à une liste de 64 bâtiments, situées majoritairement en région parisienne, en Savoie, en Haute-Savoie et tout le long de la Côte d'Azur. Le résultat d'enquêtes qui peuvent s'avérer longues et complexes. "Il y a des sociétés intermédiaires et c'est ça qu'il faut remonter. Parfois, il y a des prête-noms, des gens de la famille à qui la propriété a éventuellement été donnée où l'oligarque gardait un petit pourcentage. Mais en réalité, il contrôle les gens", explique Jérôme Fournel, directeur général des Finances publiques. À Saint-Jean-Cap-Ferrat dans le sud, six villas ont été identifiées et gelées. Un coup porté au portefeuille de ces oligarques par les enquêteurs, qui cherchent à bloquer tous les fonds dont ils disposent en France, y compris dans les banques. Bercy a gelé à ce jour plus d'un milliard d'euros d'avoirs et de biens. Une centaine d'enquêteurs du ministère de l'Économie continue de traquer les avoirs des oligarques. TF1 | Reportage M. Guiheux, J. Cressens, O. Cresta, A. Mayer, Y. Jaffres, J.L. Pérez, S. Fortin, V. Capus, C. Guérard, L. Poinsatte.