Olivier Klein : "Cette crise sanitaire débouche sur une crise sociale qu'il faut prendre en compte de manière urgente"

Interrogé sur la précarité de certaines familles de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein nous explique que "la crise sanitaire débouche sur une crise sociale qu'il faut prendre en compte de manière urgente". "J'ai appelé le gouvernement à augmenter encore les bons alimentaires", a-t-il souligné par la suite. Concernant les tensions dans plusieurs quartiers de banlieue, il estime qu'il faut être "attentif aux habitants, s'adapter et travailler dans chaque case d'escalier".