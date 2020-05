Couleurs des départements : les précisions d'Olivier Véran au 20H

La première carte des départements en vue du déconfinement a été publiée ce jeudi soir. Invité du 20H de TF1, le ministre de la Santé a expliqué qu'il s'agissait d'une "indication qui va nous permettre de préparer la levée du confinement au 11 mai". "Des départements bénéficieront d'un déconfinement plus ou moins complet selon l'état de la circulation active du virus et les places disponibles dans les secteurs de réanimation", a précisé Olivier Véran, en rappelant qu'"il ne faut pas que les Français" qui vivent "dans un département qui apparaît vert ce soir, considèrent qu'ils pourraient sortir ou prendre des risques". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.