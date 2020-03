Olivier Véran : "La construction d'un hôpital va permettre d'accueillir une trentaine de malades"

Lors de son allocution télévisée ce lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé qu'un hôpital de campagne du service de santé des armées va être déployé dans les jours à venir en Alsace. "La construction d'un hôpital va permettre d'accueillir une trentaine de malades", a affirmé Olivier Véran sur notre antenne. "La situation dans la région Grand Est est extrêmement tendue", a-t-il reconnu, annonçant que "des masques sont arrivés en quantité dans l'ensemble des hôpitaux de cette région". "Un certain nombre de malades dans un état sévère seront transférés par train sanitaire pour faire à l'afflux continu de nouveaux malades", a ajouté le ministre de la Santé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.