Olivier Véran : "La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire"

Le ministre de la Santé a réagi aux controverses autour du projet de loi qui répond à une demande des parlementaires. Il prévoit que certains déplacements, certaines activités, pourraient être subordonnés à la présentation d'un vaccin. Pour Olivier Véran, il s'agit d'une mauvaise polémique qui est née d'un Tweete de la responsable du Front national ce matin. "La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire", souligne-t-il. Le président de la République s'y est engagé, le Premier ministre également. "Les parlementaires nous ont demandé, et ils ont eu raison de mettre des dispositions dans le dur de la loi pour cette crise sanitaire", poursuit-il. Pour Olivier Véran, ce texte n'a pas du tout vocation d'envisager la vaccination obligatoire contre le coronavirus. "Dans le contexte que nous connaissons, parce qu'il faut de la confiance pour que les Français se fassent vacciner librement, parce que nous sommes encore en état de crise sanitaire, le gouvernement ne proposera pas ce texte devant le Parlement, avant plusieurs mois, avant d'être sorti de la crise" souligne-t-il. Concernant les premières vaccinations qui arrivent dimanche prochain, il y aura d'abord deux à trois établissements pour personnes âgées qui vont en bénéficier, selon le ministre de la Santé. "Il y aura un du côté de Paris, un autre près de la Bourgogne-Franche-Comté, et puis éventuellement un troisième qui est en discussion", précise-t-il. "Ce n'est pas un lancement français, mais un lancement européen. Tous les pays de l'Union européenne démarrent la vaccination le même jour. Il y aura quelques dizaines de résidents d'abord dimanche. Ensuite, il y aura d'autres établissements, ajoute-t-il. Le maître-mot, c'est la progressivité, a répondu le ministre sur le nombre de personnes à vacciner en France. Au lendemain de Noël, plusieurs maires notamment dans l'Est demandent un reconfinement. Pour Olivier Véran, toutes les solutions sont toujours dans les tuyaux, mais elles sont fonction de la situation sanitaire". "J'espère sincèrement que les Français seront vigilants pendant les fêtes, pendant les vacances. Ils sont compris les mécanismes pour se protéger. Ils feront attention autour de Noël, à ceux auxquels ils tiennent pour ne pas diffuser le virus", conclut-il.