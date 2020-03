Olivier Véran : "Le seul moyen d'arriver à vaincre ce virus, c'est de réduire nos contacts"

Alors qu'il assistait à une pièce de théâtre à Paris, il y a 10 jours, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il fallait continuer à vivre comme avant. Mais ce soir, le chef de l'État a pris des mesures strictes pour limiter la propagation du Covid-19. Selon Olivier Véran, "le seul moyen d'arriver à vaincre ce virus, c'est de réduire nos contacts, et de rester un maximum chez nous". "Et nous y arriverons, parce que la Chine y est arrivée", a rassuré le ministre de la Santé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.