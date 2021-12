Omicron : ces pays où le variant est majoritaire

Le Danemark est le pays le plus touché au monde par le variant Omicron. Il y représente 80% des nouvelles contaminations. En trois mois, le nombre des cas a été multiplié par 46. Mais dans le même temps, les hospitalisations, elles, ont été multipliées seulement par 7. Alors, Omicron provoque-t-il moins de forme grave ? Le Royaume-Uni, lui aussi, est fortement touché par le variant Omicron. Mais le Premier ministre Boris Johnson n'a pris aucune nouvelle mesure de restriction. Le nombre des cas explose dans le pays contrairement à celui des hospitalisations. Une situation bien différente de celle connue en janvier avant Omicron. À chaque fois que les contaminations explosaient, les hôpitaux frôlaient la saturation. Certes, le vaccin n'était pas encore là, mais ce n'est pas tout. "Là, la chance avec Omicron, c'est qu'il est très contagieux mais il est vraiment beaucoup moins grave. Donc, on risque d'avoir une petite augmentation mais ce n'est pas dans les proportions du nombre de cas positifs", rassure le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI. De l'optimisme aussi en Israël, le pays vient de suspendre l'injection d'une quatrième dose aux soignants et aux personnes fragiles. La flambée des cas d'Omicron pourrait finalement s'avérer bénéfique. Selon des spécialistes, cette situation pourrait nous amener vers la fin de la pandémie de manière assez générale. C'est peut-être le scénario qui se dessine en Afrique du Sud, premier pays où le variant Omicron a été découvert. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Humblot