Omicron : faut-il revoir les règles d'isolement ?

Il ne représente aujourd'hui que 20% des contaminations mais il devrait devenir majoritaire d'ici une semaine. Le variant Omicron se répand à une vitesse exponentielle. Les autorités craignent une multiplication des arrêts de travail car les conditions d'isolement liées à ce variant sont très strictes. Dix jours en cas de contamination, mais pour les cas contact, cela peut monter jusqu'à 17 jours. Et les effets se font déjà sentir dans les transports. Par exemple, tous les trains reliant Perpignan à Villefranche sont annulés. Des passagers doivent chercher d'autres alternatives aux dernières heures. En cause, un manque de personnel sur la ligne. Les arrêts maladies dus au Covid ont porté un coup d'arrêt définitif. Le secteur aérien est aussi touché de plein fouet. En Allemagne, entre les contaminations et les baisses de réservation, Lufthansa, la première compagnie en Europe vient d'annoncer la suppression de 33 000 vols d'ici février. En France aussi, toutes les activités économiques risquent d'être désorganisées. Face à cette situation, le gouvernement pourrait revoir à la baisse les durées d'isolement des cas contact avec des priorités : les transports, la distribution alimentaire, la sécurité, l'énergie, la communication et la santé. Au Royaume-Uni, les hôpitaux manquent déjà de personnel. Ils envisagent de faire travailler les soignants contaminés mais asymptomatiques. Une idée qui émerge déjà en France. Autre inquiétude, la rentrée scolaire pourrait aussi être perturbée en cas de contamination du corps enseignant. TF1 | Reportage L. Adda, F. De Juvigny, D. De Araujo